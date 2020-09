Mediobanca, Del Vecchio vuole salire al 20%

Sede Mediobanca (Foto Fotogramma)

Leonardo Del Vecchio, fondatore e presidente di Luxottica, ha chiesto l’autorizzazione alla Bce per raddoppiare la sua quota in Mediobanca. L'imprenditore, attraverso Banca d’Italia, ha inoltrato alla Banca centrale europea la richiesta di autorizzazione per salire fino al 20% di Piazzetta Cuccia. A darne notizia è il quotidiano 'La Repubblica'. Del Vecchio ha già rilevato il 9,9% della più grande banca d’affari tricolore e storico garante delle Assicurazioni Generali (di cui Mediobanca ha il 13%). Del Vecchio, con questa mossa, punta a creare un polo finanziario italiano. La Bce ha 90 giorni per autorizzare l'operazione ma l’iter potrebbe essere più celere visto che è stato avviato attraverso via Nazionale.