Dl Semplificazioni, De Micheli: "Via norma su condono"

"Non credo che nel Governo ci sia nessuna volontà condonatoria". A metterlo in chiaro è la ministra delle Infrastruttura e Trasporti, Paola De Micheli, in riferimento alla norma sul presunto condono contenuta nella bozza del Dl Semplificazioni finita al centro della polemica politica e poi stralciata nel corso del vertice di maggioranza di ieri sera. "Su quel testo non c'è un accordo e non credo proseguirà il suo iter nel testo del decreto", ha sottolineato De Micheli parlando ad Agorà Estate su Rai 3. Quella norma era "una richiesta da parte degli enti locali", ha spiegato ancora, ma "non fondamentale per il nostro programma di rigenerazione urbana". E per questo, ha chiosato De Micheli, "sarà derubricata a semplice proposta".