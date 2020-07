Università, in arrivo stop tasse con Isee fino a 20mila euro

Fotogramma

E' attesa oggi, a quanto apprende l'Adnkronos, la pubblicazione del Dl No Tax Area sul sito del Ministero dell'Università e Ricerca. Il decreto mantiene la promessa di abbassare ancora le tasse alzando - come più volte rimarcato dal ministro Gaetano Manfredi - il livello del diritto allo studio per una platea più ampia di giovani italiani. Con questa misura, non si pagheranno tasse universitarie fino a 20mila euro l'anno di reddito Isee e tra i 20-30mila euro sono in arrivo sconti importanti. Ma non solo. Le novità introdotte dal Dl puntano anche a contenere il rischio di un calo delle matricole che si è ampliato con l'emergenza Covid-19. La misura prevede infatti anche interventi specifici gestiti dalle singole Università per intercettare le famiglie che hanno subito un calo di reddito improvviso e non fotografato dall'Isee.