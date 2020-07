Contratti a termine, ecco la proroga

(Fotogramma)

Via libera alla proroga dei contratti a termine o di apprendistato sospesi nel periodo dell'emergenza Covid. Lo prevede un emendamento al dl Rilancio approvato dalla commissione Bilancio della Camera. La modifica stabilisce che per i lavoratori apprendisti e per i lavoratori a termine, anche in somministrazione, il termine dei contratti è prorogato nella misura equivalente al periodo di sospensione dall'attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica.