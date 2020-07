Bonomi: "Il Mes non si usa per questioni ideologiche"

Carlo Bonomi (Fotogramma)

"Abbiamo la possibilità di usare il fondo Mes che vale 37 miliardi per un settore vitale che ha mostrato tutti i suoi limiti e i suoi difetti e non lo facciamo per questioni ideologiche?". Lo ha detto il leader degli industriali Carlo Bonomi intervendo al webinar dei Giovani Imprenditori di Confindustria per i 50 anni del convegno di Rapallo. "Peraltro il Mes - ha aggiunto darebbe la possibilità di liberare risorse da investire in altri capitoli".

"Il presidente dell'Inps, che si è permesso di insultare le imprese e ancora oggi non ha risolto il problema, rimane al suo posto", ha detto ancora Bonomi, criticando le misure varate del governo per fronteggiare l'emergenza covid-19 e, in particolare la cig chiesta da 9 milioni di lavoratori, che per quasi 5 milioni è stata erogata dalle imprese.

Per il decreto rilancio, ha aggiunto, "è appena passato il via libera alla commissione bilancio della Camera, lunedì sarà in discussione, conoscendo le tempistiche possiamo immaginare quando avrà i suoi effetti "E' una realtà - ha aggiunto - che siamo in un momento storico per il Paese in cui è tornato pericoloso affermare le nostre idee e i nostri valori".