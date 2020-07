Giglio conferma: "Capofila cordata per rilancio Brooks Brothers"

"Intendiamo confermare di essere capofila di questa cordata per mantenere in mani italiane un marchio centenario e prestigioso come Brooks Brothers". Ad annunciarlo in una nota è Alessandro Giglio, Ceo di Giglio Group SpA in merito alle indiscrezioni di stampa circa la partecipazione di Giglio Group all’acquisizione del marchio Brooks Brothers.

"Riteniamo che, grazie alle nostre capacità ed al nostro Know How nell’e-commerce e nel marketing digitale - sottolinea-, possiamo contribuire concretamente ad un rilancio globale del brand. Siamo felici di avere tra i nostri compagni di avventura importanti professionisti del settore che potranno dare un contributo al rilancio stilistico ed al piano industriale di rilancio del brand. Siamo coscienti di giocare una partita globale estremamente impegnativa, ma ci impegneremo fino in fondo per cercare di raggiungere il risultato".

"Siamo convinti - spiega ancora Giglio - che una strategia incentrata sull’e-commerce possa dare nuovo slancio al brand e contribuire ad una distribuzione capillare dei suoi prodotti in tutto il mondo. Le piattaforme di Giglio Group infatti sono globali, le nostre sedi logistiche sono già presenti in Cina, Stati Uniti ed Europa e potremo assicurare una copertura digitale sui principali market place e social network del mondo. Questa è la prima di una serie di operazione che si inquadrano in una nuova visione di crescita e sviluppo di Giglio Group di cui ho intenzione di occuparmi personalmente su progetti internazionali di ampio respiro, grandi partnership sia strategiche che industriali e sviluppi di nuove linee di business digitali", conclude Alessandro Giglio.