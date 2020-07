Aspi, Gualtieri: "Stato non ci mette niente"

Fotogramma

L'intesa su Aspi - giunta al termine di un "negoziato molto difficile, con una controparte che mostrava una certa resistenza ad accettare le posizioni della legge" - "allo Stato italiano non costa nulla. Cassa Depositi e Prestiti farà un investimento che sarà remunerativo, in una infrastruttura che deve innanzitutto funzionare, è regolata ed è giusto che non abbia rendimenti eccessivamente elevati come la vecchia convenzione assicurava. Non è certo un investimento destinato a produrre perdite: l'importante è che porti a una modernizzazione della nostra rete". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervistato dal Tg de La7.