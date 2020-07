Assegno unico Family Act, ''funzionerà così"

"L'universalità e le stabilità". Sono queste le caratteristiche fondamentali dell'assegno unico universale, illustrate da Elena Bonetti, ministra delle Pari Opportunità e della Famiglia, nello studio di Omnibus, su La7. "E' una misura per tutti. Oggi lavoratori autonomi e liberi professionisti non hanno gli assegni familiari. Il bambino in sé è un valore per la collettività, a prescindere dallo stato sociale. Ovviamente la legge va calibrata, e così è previsto" e l'assegno "sarà proporzionale in base al contesto familiare ed economico. Mese dopo mese la famiglia sa che riceverà una certa cifra, c'è stabilità. Nessun bambino sia solo, nessun uomo e nessuna donna che affrontano l'esperienza della genitorialità sono soli. Abbiamo promosso una misura che desse un sostegno economico ad ogni bambino dalla nascita fino all'età adulta, mese dopo mese".

Ieri, l'assegno familiare ha ricevuto il semaforo verde alla Camera con voto unanime. "E' stato un momento importantissimo, un momento di vittoria del paese. Una vittoria della politica che ha saputo riconciliarsi e guardare alle esigenze delle donne e degli uomini di questo paese. Il tema dalla famiglia ha per anni diviso questo paese e per anni non è stato fatto nulla. Con il Family Act è stato fatto un lavoro straordinario, con la collaborazione dell'opposizione, a cui sono molto grata: mettersi a disposizione di un progetto della maggioranza e farlo diventare un progetto di tutti, per tutti, è un atto di responsabilità", afferma ancora.