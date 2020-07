Bper Banca, grande partecipazione alla call ‘Il futuro a portata di mano’

(Fotolia)

Sono 5 i vincitori del bando 'Il futuro a portata di mano', lanciato lo scorso maggio da Bper Banca su Produzioni dal Basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation, con l’obiettivo di premiare idee innovative che coinvolgessero giovani dai 3 ai 25 anni, proposte da realtà del terzo settore.

I progetti scelti, se raccoglieranno il 25% dei fondi previsti in crowdfunding, verranno cofinanziati dalla banca per il restante 75%, fino a un massimo di 11.250 euro ciascuno. Seguirà ora un percorso formativo promosso da Produzioni dal Basso alle 5 Associazioni che avvieranno le campagne di crowdfunding a partire dal 1 settembre 2020 fino al 15 ottobre.

Tra le 120 le candidature pervenute, sono state selezionate le idee più meritevoli, sulla base di criteri come la qualità e l’originalità, la sostenibilità economica, la possibilità di misurare l’impatto sociale atteso, eventuali precedenti esperienze di crowdfunding e la capacità di networking con le altre realtà del territorio. Per partecipare alla call, inoltre, era necessario che le idee fossero inedite e sviluppate in Italia.

Scopriamo in anteprima i progetti selezionati. 'Fondo teatro. Essere consci del meraviglioso', proposto dalla cooperativa sociale messinese Ecos-Med, ha l’obiettivo di far rivivere un territorio considerato socialmente, economicamente e culturalmente povero grazie al teatro, coinvolgendo bambini e ragazzi (e le relative famiglie) che abitano nella zona periferica di Fondo Saccà in una serie di attività che prevedono dai laboratori di scrittura teatrale alla realizzazione di spettacoli in base alle diverse fasce d’età, fino a percorsi di formazione teatrale per gli operatori.

'One step closer-insieme per l’emergenza educativa' è invece il nome del progetto promosso dall’associazione Portofranco Milano per aiutare gli studenti e le scuole meneghine rimasti soli a seguito dell’emergenza Covid-19, ripensando la didattica in modo innovativo. Tra le iniziative previste, un modello di smart-studying a distanza con un tutor dedicato per ogni alunno e uno School Navigation System per implementare un software che consenta a studenti e docenti di svolgere una didattica a distanza più semplice ed efficiente.

'Lumen hero', ha come cornice il territorio casertano, dove opera la cooperativa sociale New Server. Qui, nelle terre confiscate alla camorra, nei pressi di Monteofelio, si potrà partecipare a un gioco coinvolgente rivolto ai ragazzi affetti da Sclerosi Multipla, con l’obiettivo di aiutarli a svolgere attività all’aperto, per beneficiare dei raggi del Sole.

'Sound report-viaggiare tra storia e cronaca con il podcast', il progetto presentato dall’associazione padovana Pop Economix, nasce allo scopo di aiutare i giovani a sviluppare il proprio senso critico, approcciandosi in modo originale alle nuove forme di comunicazione e alle tecniche giornalistiche. I ragazzi coinvolti dovranno realizzare brevi podcast per raccontare la storia e il nostro presente con un taglio inedito e creativo.

'Bologna block by block', promosso dall’associazione Verso, ha come fine la creazione di laboratori innovativi digitali di progettazione architettonica partecipata da parte di giovani bolognesi attraverso l’impiego del videogioco Minecraft per ripensare lo spazio pubblico secondo modelli partecipativi che coinvolgano le comunità locali.

Il programma si articolerà in tre fasi: l’analisi del territorio, la progettazione e l’esposizione alla comunità delle idee per rinnovare i diversi quartieri della città.