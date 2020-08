Patuanelli a Gubitosi: "La rete unica la fa lo Stato"

Stefano Patuanelli (Fotogramma)

“La rete unica la fa lo Stato”. E' quanto afferma il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, commentando il progetto di rete unica per la banda ultralarga dopo l'intervista dell'ad di Tim, Luigi Gubitosi.

''Tim darà la banda ultralarga a tutta Italia, con Open Fiber o senza - aveva detto a Repubblica Gubitosi -. E manterrà la maggioranza di una società unica della rete, come è logico che sia. Siamo il candidato naturale a creare un'infrastruttura che risponda alle esigenze di digitalizzazione del Paese, ancora più forti dopo il blocco legato all'emergenza del Covid-19. E essere connessi, oggi più che mai, significa anche salvaguardare la coesione sociale''.

''Il consiglio Tim - aveva dichiarato - delibererà sulla creazione di FiberCop, ossia la società della rete secondaria, e sull'ingresso in quella società di Fastweb e Kkr. Poi si valuterà se siamo arrivati ad una convergenza su come questa operazione possa confluire nel disegno più ampio di rete unica -continua Gubitosi-. Mi auguro si possa raggiungerla entro il 31 agosto. Ma in ogni caso saremo sempre disponibili, alle giuste condizioni, a trovare un'intesa anche dopo''.