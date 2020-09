"Cassa integrazione per dipendenti pubblici", la proposta di Boeri

(Fotogramma)

Si potevano "evitare scompensi gravi nella Pa" nel corso dell'emergenza coronavirus e del lock down" e si dovrebbe "far sì che l'immagine del dipendente pubblico migliori agli occhi dei cittadini". A sottolinearlo è l'economista ed ex presidente dell'Inps, Tito Boeri, che, dialogando con il premier Giuseppe Conte nel corso del Festival dell'Economia di Trento, ha proposto di inserire la Cig anche per i dipendenti pubblici.

"Trovo grave - ha detto Boeri- che si sia permesso a tante persone della Pa di non lavorare, senza monitorare e senza adottare nella Pubblica amministrazione gli stessi mezzi di monitoraggio che ha adottato nell'emergenza il settore privato" E, ha aggiunto l'ex numero uno dell'Inps, "perchè non pensare ad un a Cig anche nella pubblica amministrazione, così da fare in modo che ci sia parità di trattamento fra dipendente pubblico e privato".