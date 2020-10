Startup, Bria (Fondo innovazione): "Bravo innovation hub perno per progetto nazionale"

(Fotolia)

"Dobbiamo fare un appello affinché questa esperienza qui faccia da perno per un progetto di innovazione non solo regionale ma anche nazionale". Lo ha detto Francesca Bria, presidente del Fondo nazionale Innovazione, intervenendo alla presentazione di 'Bravo innovation hub', l’acceleratore d’impresa esclusivamente dedicato alle imprese innovative del Mezzogiorno, promosso da Invitalia, Infratel Italia e dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con il Comune di Brindisi.

"Bisogna fare, e questa è la missione del Fondo per l'innovazione, del Venture capital un motore economico importante", ha concluso.