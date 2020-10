Gli appuntamenti al Salone di Genova, settore in cifre e tappa Ocean Race

Si è aperto alle 11 di oggi con il Convegno 'Boating Economic Forecast - La resilienza della nautica' il secondo giorno del Salone Nautico di Genova, inaugurato ieri e visitabile nel capoluogo ligure fino al 6 ottobre. All'incontro, che fornisce i numeri dell'andamento del settore a cura dell’Ufficio Studi di Confindustria Nautica, partecipano Fondazione Edison, Assilea e Ebi - European Boating. Nel corso dell’evento è stata presentata la nuova edizione de La Nautica in Cifre, la pubblicazione che illustra i dati del settore. Dalle 12 al Piano terra del Padiglione Blu, lato Nord – area gradinate, è invece in corso la Presentazione ufficiale di Genova The Grand Finale, la tappa conclusiva del giro del mondo a vela The Ocean Race edizione 2022-23.

Alle 13 si terrà la Conferenza stampa di Sanlorenzo Yachts presso la Sala Forum del Padiglione Blu. Sempre alle ore 13.00, in programma al Breitling Theatre "Nautica 2.0", un incontro organizzato da Letyourboat per parlare di innovazione e blue economy. Ore 14.30 prenderà il via presso la Sala Forum la VII Conferenza Nazionale sul Turismo Costiero, l’appuntamento annuale dedicato al turismo costiero e marittimo, a cura di Federturismo, in collaborazione con Confindustria Nautica. Alle ore 15.30, se le condizione meteorologiche lo consentiranno, al Breitling Theatre la Lega Navale presenterà i progetti per l’ambiente nell’incontro "La Lega Navale Italiana per l’ambiente marino: Passato, Presente e Futuro".