Nautica, Fortis (Fondazione Edison): "Nostre imprese in pole per mercato internazionale"

"Le nostre imprese sono in pole position non appena riprenderà il mercato internazionale. La vera sfida dei prossimi anni è la crescita di tutto il tessuto economico, nonché la digitalizzazione e ammodernamento della pubblica amministrazione". Così Marco Fortis, di Fondazione Edison, durante il convegno "Boating Economic Forecast/ La resilienza della nautica" al Salone Nautico di Genova, parlando dell'andamento del commercio con l'estero della nautica italiana e delle aspettative per il futuro.

"Gli scenari sono ancora molto incerti. Le stime sono costantemente adeguate. La pandemia è ancora un’incognita - ha aggiunto - Dal 2015 al 2018, e una parte del 2019, abbiamo avuto una fase molto importante di ammodernamento, l’Industria 4.0. Siamo arrivati alla pandemia con il nostro export che è stato l’ultimo a doversi scontrare con la realtà. Abbiamo un sistema molto competitivo che si è orientato sempre più sull’innovazione, anche a livello delle piccole e medie imprese".