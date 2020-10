Nuova 500 elettrica, prezzo e incentivi

"Il prezzo della nuova 500 elettrica, al netto degli incentivi sarà di 19.900 Euro per la Entry, 23.700 per la Mid e 25.200 per la High". Ad annunciarli il president Fiat Brand Olivier Francois presentando la vettura. "Questi sono, ripeto, con gli incentivi a cui tutti noi abbiamo accesso - ha precisato ancora Francois - ma per quelli che rottamano guardate i prezzi: costa addirittura meno di una 500 attuale".