Whirlpool scrive ai dipendenti: stop attività da 1 novembre

(Fotogramma/Ipa)

"La Direzione di Whirlpool Emea S.p.A. comunica la cessazione di tutte le attività produttive presso lo stabilimento di Napoli, con effetto alle ore 00:01 del 1° novembre 2020". Inizia così la lettera inviata questa mattina dall'azienda ai dipendenti sullo stop dell'attività del sito di Napoli. "Da tale momento i dipendenti saranno esentati dal rendere la propria prestazione lavorativa presso il sito, fermo restando il mantenimento del rapporto di lavoro in essere - si legge nella missiva - con effetto dal 1° novembre, l’azienda pagherà la piena retribuzione ai dipendenti fino al 31 dicembre 2020 con riserva di ulteriori valutazioni successive a tale data".

"L’accesso ai locali aziendali - prosegue la lettera della Whirlpool - sarà consentito soltanto previa richiesta scritta autorizzata dalla direzione, per i soli fini del legittimo esercizio dei diritti sindacali derivanti dal Ccnl o altre comprovate esigenze personali, e nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza vigenti. Qualsiasi accesso non autorizzato sarà perseguito a termini di legge".

Conte - "Il governo non può rimanere indifferente a questo disimpegno dell'azienda. Terremo duro su questa vertenza. Il governo è disponibile a fare qualsiasi cosa: siamo al vostro fianco, non potete dubitare di questo". Così il premier Giuseppe Conte, nel corso dell'incontro con i sindacati su Whirlpool, spiegando ai rappresentanti dei lavoratori che con il ministro allo Sviluppo economico Stefano Patuanelli ieri ha avuto un lungo colloquio telefonico con il ceo di Whirpool Marc Bitzer. . Conte ha dato "la massima garanzia che il governo" è al fianco dei lavoratori, sottolineando che "la disattesa degli accordi da parte dell'azienda è un brutto segnale per il Paese".

Ai vertici dell'azienda il presidente del Consiglio e il responsabile del Mise hanno chiarito la massima disponibilità del governo per salvare il sito di Napoli, impianto strategico, ha rimarcato Conte nel corso del colloquio, per la Campania e, data la situazione che stiamo attraversando, il premier ha messo sul piatto tutti i possibili incentivi da sfruttare, non ultimo la decontribuzione per le imprese che operano nel Meridione. Ma il ceo, spiegano le stesse fonti, ha confermato al governo che "non riescono a offrirci una soluzione di continuità aziendale", le parole che il presidente del Consiglio ha riportato ai sindacati.