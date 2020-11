Bonus mobilità, sul sito oltre 500mila persone in attesa

(Fotogramma)

"Il numero di utenti in coda davanti a te è: 540863". Così si legge sul sito www.buonomobilita.it alle 12.16. Si tratta del numero di persone in attesa di accedere all'area Buono mobilità 2020 nel click day. Numerose le segnalazioni sui social di utenti che pubblicano lo screenshot a dimostrazione dei lunghi tempi di attesa. Su Twitter gli hashtag #buonomobilita e #bonusmobilità sono in cima alle tendenze.

Bonus mobilità 2020 click day, sito in tilt

Dal ministero dell'Ambiente, in contatto con Sogei che segue la parte tecnica, fanno sapere che alle 12 risultano: "553.000 utenti in coda, 17.916 utenti registrati, 4.257 buoni generati, 12.027 richieste di rimborso; 15 buoni spesi".