Trenitalia ferma altre Frecce

''Stiamo valutando ulteriori step di riduzione dei treni dalla prossima settimana, quindi dall'8-9 novembre, prevediamo la soppressione di ulteriori 50 corse delle Frecce, garantendo 140 Frecce al giorno dal 9 novembre, ovvero il 50% dell'offerta pre-covid". Lo sottolinea l'Ad di Trenitalia, Orazio Iacono, in un'audizione alla Camera sul contratto di servizio con il Mit.

"E stiamo valutando un ulteriore terzo step a partire dal 14 novembre, con una riduzione ulteriore fino a 78 Frecce al giorno, che corrispondono al 30% dell'offerta pre-Covid'', aggiunge.

''L'emergenza sanitaria genera un calo della domanda e dobbiamo rivedere l'offerta di treni Frecce, pur mantenendo i collegamenti essenziali per la mobilità del Paese. Ad ottobre 2020 avevamo un calo della domanda pari a circa il 65% rispetto allo stesso periodo del 2019, nei primi giorni di novembre il calo è dell'80%", prosegue. "In virtù di questo calo e delle restrizioni agli spostamenti, nella prima fase da ieri è stata operata una riduzione di 28 collegamenti, che equivale ad avere in circolazione ad oggi 190 Frecce, che corrispondono al 67% dell'offerta pre-Covid''.