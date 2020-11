Provenzano: 'Bene Philip Morris a Taranto, città è grande sfida governo'

(Fotogramma)

"Un plauso va all'iniziativa di Philip Morris Italia non solo per il valore in sè ma anche per la scelta di localizzarla a Taranto, frutto anche di un lavoro che il governo ha accompagnato". Lo ha detto Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, intervenendo al workshop 'Le filiere integrate per il rilancio del Paese', e commentando l'investimento di Philip Morris Italia a Taranto con la creazione del Disc e di 400 nuovi posti di lavoro.

"Per noi Taranto -ha continuato Provenzano- ha un valore molto rilevante. Nella sfida che il governo ha lanciato per liberare le potenzialità del Sud, a Taranto si gioca un grande pezzo della sua credibilità. Se riusciamo a realizzare una diversificazione produttiva insieme a un rilancio dell'area industriale in modo sostenibile noi abbiamo fatto un pezzo importante del nostro lavoro", ha concluso il ministro.