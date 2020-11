Acea, Gola: 'In primi 9 mesi risultati molto buoni, meglio di aspettative'

"I risultati dei primi nove mesi dell'anno sono stati molto buoni, in linea e addirittura un po' meglio rispetto alle aspettative" e questo nonostante "il contesto difficile legato all'emergenza Covid". Ad affermarlo è l'ad di Acea, Giuseppe Gola in occasione della presentazione alla comunità finanziaria dei risultati dei primi nove mesi. In questi mesi, aggiunge, "Acea ha dimostrato estrema resilienza operativa e una grande solidità finanziaria", aggiunge Gola sottolineando che questo dimostra la capacità del gruppo "di gestire i propri business anche con performance molto brillanti".

Il piano di investimenti, rileva, "si sta realizzando più rapidamente del previsto: nei primi nove mesi gli investimenti sono stati di 625,3 milioni di euro, in crescita del 18,2% rispetto ai primi nove mesi del 2019. E' possibile che il risultato a fine anno sarà superiore alle nostre previsioni", aggiunge Gola.