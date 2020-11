Morto Andrea Merloni, ex presidente Indesit

Fotogramma

E' morto per un malore nella sua casa di Milano Andrea Merloni, ultimo presidente del colosso del bianco Indesit, che lottò strenuamente per impedire la vendita dell'azienda di famiglia al gruppo americano Whirlpool, poi invece andata in porto nel 2014. Cinquantatré anni, con il gemello Aristide era il figlio più giovane di Vittorio Merloni. Alla Indesit aveva lavorato per 19 anni, mantenendone la presidenza dal 2010 fino alla vendita della società.