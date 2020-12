Bonus occhiali: a chi spetta, quanto vale e come richiederlo

(Fotogramma)

Bonus occhiali in arrivo. Tra gli emendamenti nella manovra 2021 approvata dalla Camera e che ora approda in Senato c’è il provvedimento che comprende il nuovo bonus occhiali da vista e lenti a contatto. L'emendamento prevede un contributo economico una tantum per l’acquisto di occhiali o di lenti.

Quanto vale il bonus? L’importo, come ricorda laleggepertutti.it, è di 50 euro e viene erogato sotto forma di sconto direttamente al momento dell’acquisto. Non è quindi una detrazione fiscale da riportare nella dichiarazione dei redditi allegando ricevuta o fattura.

Attualmente l’acquisto di lenti o di occhiali correttivi rientra nella detrazione fiscale del 19% sulle spese mediche, superata la franchigia di 129,11 euro.

Per accedere al bonus occhiali c'è un requisito: l’agevolazione è riservata ai nuclei familiari con un Isee pari o inferiore a 10mila euro. Il governo ha deciso di stanziare per questo bonus 15 milioni di euro per il triennio 2021-2023, cioè 5 milioni per ciascun anno. Significa che chi ha il requisito dell’Isee pari o inferiore a 10mila euro può beneficiare dello sconto di 50 euro sull’acquisto di lenti a contatto o di occhiali da vista (sono esclusi, quindi, quelli da sole) effettuato tra il 2021 ed il 2023 nei negozi che aderiscono all’iniziativa.