Bper, Consob approva prospetto aumento capitale da 802 mln

La Consob ha approvato il prospetto informativo relativo all’offerta e all’ammissione a quotazione delle azioni rivenienti dall’aumento di capitale da 802 milioni di euro varato da Bper, che servirà ad acquistare le 532 filiali di Intesa SanPaolo. Per l'aumento, ricorda il gruppo in una nota, saranno emesse 891.398.064 azioni ordinarie Bper da offrire in opzione agli azionisti e ai titolari delle obbligazioni convertibili nel rapporto di 8 nuove azioni ogni cinque diritti di opzione posseduti al prezzo di 0,90 euro per azione. L'esercizio dei diritti partirà il 5 ottobre (lunedì prossimo) per concludersi il 23.