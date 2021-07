Solidarietà: compie un anno di vita l’Associazione Bambino Gesù del Cairo Onlus

Si appresta a celebrare il primo anno di vita l’Associazione Bambino Gesù del Cairo Onlus, inaugurata il 21 luglio 2020 e frutto del Documento sulla Fratellanza Umana firmato dal Santo Padre e dal Grande Iman di Al-Azhar Ahmed Al Tayeb, ad Abu Dhabi il 4 febbraio 2019. All’Associazione Bambino Gesù del Cairo Onlus partecipano illustri ecclesiastici e laici motivati dallo spirito comune di esserci per il prossimo. L'Associazione ha come obiettivo quello di tutelare i bambini e i giovani minorenni attraverso la realizzazione e la gestione di due progetti: l’Orfanotrofio “Oasi della Pietà” e l’Ospedale “Bambino Gesù Women’s and Children’s Hospital”, in Egitto.

L’Oasi della Pietà è una casa di accoglienza che sostiene la crescita dei piccoli ospiti in un ambiente familiare, con la capacità di accogliere fino a 200 bambini. Il suo nome è ispirato al dono che Sua Santità Papa Francesco ha benevolmente voluto indirizzare nel 2019 a questo progetto consegnando una copia identica della statua della Pietà di Michelangelo.

Il Bambino Gesù Women’s and Children’s Hospital è un’infrastruttura ospedaliera pediatrica modello che si avvarrà del supporto consulenziale, strumentale e formativo dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per assicurare l’accoglienza e l’assistenza medico-sanitaria ai bambini affetti da patologie e alle donne in gravidanza durante tutto il percorso gestazionale. Il comitato scientifico per la realizzazione dell’opera è presieduto dalla dr.ssa Mariella Enoc (Presidente del Bambino Gesù di Roma).

L’Orfanotrofio e l’Ospedale sono le prime – ed uniche ad oggi – opere di accoglienza medico-sanitaria della Chiesa Cattolica presenti nella Nuova Capitale Amministrativa dell’Egitto, rivolte alle persone di ogni credo religioso e a servizio dei più poveri, per consolidare anche il dialogo interreligioso.

Nella Cappella dell’Orfanotrofio verrà collocata la Statua del Beato Carolo Acutis che è stata benedetta dal Santo Padre il 17 marzo 2021. Nonostante la grave situazione venutasi a creare dalla Pandemia i lavori non si sono mai interrotti e a oggi è stato realizzato il 60% dell’Orfanotrofio, grazie anche alla generosità dei soci dei sostenitori. Per questo l’Associazione sostiene l’iniziativa “Non Regali ma Formelle” che consiste nel donare una formella per la costruzione dell’Orfanotrofio. Queste formelle formeranno il mosaico del logo dell’Associazione. Su ogni Formella verrà inciso il nome del benefattore. Il 22 luglio l’Associazione celebrerà il suo primo anno di vita con una cerimonia che avrà luogo alle 18.30 presso la Sede Diplomatica degli Emirati Arabi Uniti - piazza della Croce Rossa, 3 Roma. Gli ospiti e i Soci verranno accolti da Sua Eccellenza l’Ambasciatore Omar Obaid Al-Shamsi e da Mons Yoannis GAID, Presidente dell'Associazione.

L’evento sarà condotto e presentato da Claudia Conte e verrà concluso con un canto dal titolo “ Fratelli “ scritto e composto appositamente per l’Associazione ed interpretato, per l’occasione, dalla cantante Annalisa Minetti.