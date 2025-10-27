circle x black
Cerca nel sito
 

Sommario

27 ottobre 2025 | 15.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

- Comunicazioni Premier su Consiglio europeo: le risoluzioni approvate e quelle respinte

- Prima approvazione del Senato al Ddl annuale sulle piccole e medie imprese

- Capacità marittima della difesa, al via in Senato l’esame del Decreto ministeriale

- Programma Siluro leggero italiano, la Commissione Bilancio approva lo schema di DM

- Politiche di coesione, diverse mozioni in esame alla Camera

- Il Governo risponde su difesa, sicurezza e impegni presi con l’UE e la NATO

- Pubblicato il Decreto del MEF per sostenere i progetti strategici per il Paese

- Il Presidente Meloni a Bruxelles per il Consiglio europeo e una serie di incontri

- Ucraina, nuova dichiarazione congiunta dei leader europei

- L’agenda del premier Giorgia Meloni

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Consiglio europeo piccole e medie imprese difesa UE NATO
Vedi anche
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza