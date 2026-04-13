circle x black
Cerca nel sito
 

Sommario

13 aprile 2026 | 16.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

- Informativa del Presidente Meloni sull’azione di Governo

CTA

- Utilizzo basi italiane, informativa urgente del Ministro Crosetto alla Camera

- Via libera definitivo al Decreto Energia

- I principali provvedimenti introdotti dal Consiglio dei ministri

- Crisi in Medio Oriente, nota di Palazzo Chigi

- Difesa, Crosetto: “Il piano è pronto, ma servono risorse e scelte politiche”

- Meloni: “Ferma condanna agli attacchi israeliani contro Unifil in Libano”

- Crisi nel Golfo, il Ministro Tajani a colloquio con i colleghi di Kuwait e Algeria

- L’agenda del premier Giorgia Meloni

- Gli eventi in agenda

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Decreto Energia Crisi in Medio Oriente Difesa
Vedi anche
"Papa Leone non mi piace", l'attacco totale di Trump - Video
Più di 20 colpi in gioiellerie della Spagna e bottino di 500mila euro: presa banda italiana - Video
Gesmundo (Coldiretti) a Zaia: "Liberiamo il vino dalla tecnocrazia europea" - Video
Artemis II, la Nasa celebra la missione: dal lancio al rientro, tutti i momenti - Video
News to go
Italia tra paesi più longevi, speranza di vita quasi 84 anni
News to go
Arredamento, in Italia aziende solide: default sotto controllo
News to go
Crollano le crociere in Medio Oriente, guerra spaventa gli italiani
Il ritorno dei Cesaroni tra l’affetto dei fan e la dedica a Fassari - Video
News to go
Contratti, aumento di 206 euro per i 28mila lavoratori del vetro - Video
News to go
Weekend nero per i treni in Italia
Fulminacci sold out a Roma, Tutti Fenomeni posticipa il suo show per duettare con l'amico - Video
Tajani a Spalato per riunione ministeriale gruppo Med 9: videoselfie dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza