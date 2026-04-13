- Informativa del Presidente Meloni sull’azione di Governo
- Utilizzo basi italiane, informativa urgente del Ministro Crosetto alla Camera
- Via libera definitivo al Decreto Energia
- I principali provvedimenti introdotti dal Consiglio dei ministri
- Crisi in Medio Oriente, nota di Palazzo Chigi
- Difesa, Crosetto: “Il piano è pronto, ma servono risorse e scelte politiche”
- Meloni: “Ferma condanna agli attacchi israeliani contro Unifil in Libano”
- Crisi nel Golfo, il Ministro Tajani a colloquio con i colleghi di Kuwait e Algeria
- L’agenda del premier Giorgia Meloni
- Gli eventi in agenda