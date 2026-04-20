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20 aprile 2026 | 16.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

- Via libera definitivo al Decreto PNRR

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- Decreto Sicurezza pubblica, semaforo verde dal Senato

- Ok della Commissione Bilancio della Camera alla cessione della Nave Garibaldi

- In dirittura d’arrivo il Ddl Valorizzazione della risorsa mare

- Pubblicato il dossier sullo stato di avanzamento del PNRR

- Tregua conflitto Israele-Libano: la soddisfazione del Premier

- Economia del mare, Meloni: “È il motore della nostra crescita”

- Meloni riceve Zelensky: “Sempre al fianco dell’Ucraina, in gioco sicurezza Ue”

- Consegnata alla Marina Militare la Nave Tritone

- Crisi in Medio Oriente ed export: Tajani in missione in Cina

- L’Agenda del premier Giorgia Meloni

- Gli eventi della settimana

Riproduzione riservata
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PNRR Decreto Sicurezza pubblica Ddl Valorizzazione della risorsa mare Economia del mare Crisi in Medio Oriente
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