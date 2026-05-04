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04 maggio 2026 | 15.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

- Camera e Senato approvano la risoluzione della maggioranza sul Dfp

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- Valorizzazione risorsa mare, approvato in via definitiva il Ddl

- Accordo Italia-Emirati sulla difesa: esame concluso in Commissione del Senato

- Prima approvazione per il Ddl che istituisce la Regione di Roma Capitale

- Via libera del Consiglio dei ministri al Decreto lavoro

- Ok della Commissione europea alla nona rata del PNRR: in arrivo 12,8 miliardi

- Primo Maggio, Meloni: “Sostenere l’occupazione stabile e di qualità”

- Visita ufficiale del Ministro Crosetto in India

- L’Italia diventa partner strategico dell’Iniziativa dei Tre Mari

- L’agenda della premier Giorgia Meloni

- Gli eventi della settimana

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Dfp PNRR Decreto lavoro Risoluzione della maggioranza Regione di Roma Capitale Accordo Italia Emirati sulla difesa
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