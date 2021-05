Sondaggi politici: Draghi vola nei consensi, Lega in calo tallonata da Pd, sale Fdi

Tre italiani su quattro vedono in Mario Draghi la guida per un Paese smarrito, che però sta ritornando a guardare il futuro. 'Effetto Letta' sul Pd, Fdi sempre in ascesa, M5S frena. E' quanto emerge dal sondaggio condotto nei giorni scorsi da Demos per l'Atlante Politico di 'Repubblica' che indica i quattro principali schieramenti politici molto ravvicinati.

Ecco i numeri: il gradimento personale di Super Mario ha raggiunto il 75%, mentre il 70% "considera in modo favorevole il suo governo''. I ''primi quattro partiti sono affiancati, a pochi punti di distanza'': ''davanti a tutti è ancora la Lega di Salvini con il 21,3%, scesa di un punto rispetto allo scorso marzo, ma di 13 rispetto alle europee del 2019''. ''Dietro alla Lega incontriamo il Pd con il 20,1%, risalito di quasi 3 punti dopo le dimissioni improvvise di Zingaretti''. ''Subito dietro al Pd, a meno di due punti di distanza", c'è Fdi che rispetto alle europee ha quasi triplicato i consensi, superando M5S, sceso al 17,7%''.

Fi è stimata al 7,6%, ''a seguire i partiti a sinistra del Pd, al 4,5%''.