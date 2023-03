Sondaggi politici, Fratelli d'Italia sopra 30% e Pd cresce

Fratelli d'Italia stabile sopra il 30%, il Pd cresce ancora, Movimento 5 Stelle e Lega calano. Il sondaggio Swg per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto se le elezioni si tenessero oggi. Il partito di Giorgia Meloni rimane al 30,3%, senza variazioni rispetto alla scorsa settimana. Il Pd della segretaria Elly Schlein guadagna lo 0,6% e sale al 20,4%, tornando sopra la soglia del 20% dopo mesi. Alla crescita dei dem corrisponde il calo del M5S di Giuseppe Conte, che cede lo 0,8% e ora vale il 15,3%. Giù anche la Lega di Matteo Salvini, dall'8,8% all'8,5%. Passo avanti per Azione-Italia Viva, che salgono dal 7,5% al 7,7%. Lieve discesa per Forza Italia, ora al 6,3%. Verdi e Sinistra sono al 3,2%, +Europa sale al 2,5% staccando Unione Popolare (1,8%) e Per l'Italia con Paragone (1,7%).