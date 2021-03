Sondaggi politici: Lega prima, Pd perde oltre 1 punto in 14 giorni

(Adnkronos)

Lega sempre primo partito nei sondaggi e Pd secondo, ma in perdita di oltre un punto percentuale in sole due settimane. Questi i risultati delle rilevazioni Index Research per Piazzapulita, in onda ieri su La7.

Più in dettaglio, queste le intenzioni di voto degli italiani 'fotografate' dal sondaggio: Lega al 24% (+0,6% in due settimane), Pd al 18% (-1,1%), Fratelli d'Italia al 16,6% (+0,1%), M5S 15,3% (+0,8%). E ancora, Forza Italia al 7% (-0,1%), Azione al 3,9% (-0,1%), La Sinistra al 3,8% (+0,1%), e Italia Viva al 2,8% (-0,1%).