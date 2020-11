Insenga (Fortune Italia): 'Sostenibilità strada obbligata per competitività'

"La sostenibilità oggi ha assunto un ruolo diverso: è stata percepita negli anni soprattutto come un'opzione, legata quasi esclusivamente agli aspetti green del cambiamento climatico e del rispetto dell'ambiente. Oggi crediamo sia qualcosa di diverso e che non sia più un'opzione, che la sostenibilità sia una strada obbligata e che sia la strada da percorrere per poter tornare ad essere competitivi nonostante la situazione difficile che stiamo vivendo". Così Fabio Insenga, direttore Fortune Italia, aprendo i lavori del III Forum Sostenibilità di Fortune Italia.

"Siamo anche convinti che la sostenibilità vada intesa come trasformazione sostenibile del business in tutti i settori, quindi è per questo che il Forum declina la sostenibilità in 5 settori: Energia, Industria, Finanza, Healthcare e Lavoro e lo fa perché è fondamentale andare in ogni settore a capire come il business può diventare realmente sostenibile", aggiunge.