Ambiente: Engie illustra la strada per la transizione energetica

Incrementare l'efficienza nell'uso dell'energia, superare la dipendenza dai combustibili fossili, aumentare significativamente l'utilizzo delle energie rinnovabili e modulare il quadro normativo e regolatorio per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni e dei consumi energetici. Sono queste le azioni necessarie che emergono dallo studio ‘Roadmap to 2030: scenari e indicazioni di policy alla luce dei nuovi target di decarbonizzazione’ realizzato da ENGIE e presentato a Roma nel corso dell’evento “La Transizione Efficiente: nuove soluzioni per l’energia del futuro”.