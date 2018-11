Auto, moto e bici: il futuro è lo 'sharing' elettrico

(Fotolia)

Si dispone di un veicolo sempre efficiente senza preoccuparsi delle scadenze di bollo, assicurazione e manutenzione. E si paga soltanto l’effettivo utilizzo contribuendo a ridurre l’impatto ambientale, soprattutto se i mezzi da condividere sono elettrici. I vantaggi della sharing mobility al centro della seconda edizione di e_mob, la conferenza nazionale della mobilità elettrica dal 27 al 29 settembre a Palazzo Lombardia di Milano.

Per illustrare i benefici dei servizi elettrici, ai convegni si aggiunge la presenza nell’area espositiva di diversi gestori dello sharing elettrico. C'è E-vai , tra i primi servizi di sharing a proporre le auto elettriche e unica proposta di carattere regionale con offerte riservate ai pendolari del treno. Presente in oltre 30 località della Lombardia con più di 90 postazioni, compresi gli aeroporti di Milano Linate, Malpensa, Orio al Serio e la Fiera di Milano Rho, ha un parco auto di oltre 100 automobili in prevalenza elettriche di ultima generazione, ad alte prestazioni e di facile utilizzo. L’iscrizione è gratuita.

Adduma Car, creata da una start up nata in provincia di Enna, prende il nome dal termine dialettale siciliano “adduma”, che significa “accendi”. Approdata a Firenze nel 2017 è disponibile anche a Sesto Fiorentino e punta a espandersi in altre località della città metropolitana toscana. La flotta complessiva è di 100 unità, di cui 80 auto elettriche e 20 veicoli commerciali. Gli iscritti hanno accesso libero alla ZTL e possibilità di parcheggiare nelle strisce blu, nei parcheggi dedicati e in quelli riservati ai residenti.

ReFeel eMobility è il servizio di car sharing elettrico espressamente pensato per le esigenze del mondo corporate. Una soluzione pay per use all-inclusive che si compone di Renault Zoe, colonnine di ricarica, energia rinnovabile e app di noleggio che vengono fornite in setup gratuito e senza vincoli ad aziende, hotel, centri direzionali, residenziali e comuni. Una mobilità elettrica "zero impegno" per avvicinare le aziende e le persone alla mobilità zero emissioni.

Grazie a vetture dedicate pronte all’uso, in parcheggi di partenza e riconsegna, il servizio ReFeel eMobility ha la flessibilità del car sharing classico e l’esclusività di un noleggio a lungo termine, offrendo un mezzo pronto all’uso dove se ne ha bisogno e il pagamento solo all’utilizzo.

Con una flotta complessiva di 400 eScooter, MiMoto è attivo a Milano e Torino. Ogni scooter è omologato per due passeggeri e ha in dotazione due caschi, disponibili nel bauletto. I mezzi sono tutti alimentati da energia elettrica italiana. Inoltre, il servizio è free floating, senza vincoli di stazioni di ricarica e senza chiavi: localizzato l’eScooter più vicino tramite App, disponibile per iOS e Android, si prenota, si parte e una volta terminata la corsa lo si lascia dove si vuole all’interno dell’area coperta dal servizio.

Bitride è il Bike sharing ideato da Zehus, azienda frutto di uno spin off del Politecnico di Milano, in collaborazione con Vodafone Automotive. Vincitore del premio europeo H2020 grazie per l’innovazione, il servizio è attivo a Milano dallo scorso settembre con una prima fase di sperimentazione con 150 studenti e docenti del Politecnico di Milano.

E' il primo servizio di condivisione a flusso libero attuato con una bici a pedalata assistita che non necessita di ricarica da rete: grazie a un complesso algoritmo, ottimizza l’energia necessaria al moto in funzione delle condizioni di pedalata e provvede, in condizioni ottimali di normalità o nel corso di una discesa, a recuperare parte dell’energia prodotta in eccesso ricaricando le batterie.

Un sistema telematico e di analisi dei dati, abilitando la navigazione GPS, consente di localizzare e prenotare una bicicletta disponibile. Il maltrattamento delle bici viene registrato dai sensori a bordo veicolo e l’utente disincentivato a usare il servizio, mentre il buon utilizzo del servizio farà maturare dei crediti trasformabili in corse gratuite. La localizzazione GPS consente l’individuazione costante dei mezzi e la comunicazione con una centrale operativa di assistenza.