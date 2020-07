Nissan e-NV200, record di vendite per il van elettrico

Ha superato quota 10 mila unità vendute in Europa il nuovo Nissan e-NV200 nella versione che offre la maggiore autonomia: il van 100% elettrico con batteria da 40 kWh ha infatti registrato - segnala la casa giapponese - una richiesta particolarmente elevata da parte di aziende e professionisti che lo scorso anno ne ha fatto il veicolo commerciale a zero emissioni più venduto in 10 mercati in Europa, fra cui Italia, Regno Unito, Norvegia e Paesi Bassi. A favorire questi risultati i benefici offerti dalla nuova batteria da 40 kWh, che permette alla versione con maggiore autonomia di Nissan e-NV200 di conservare la medesima capacità di carico di 4,2 metri cubi di volume o un peso combinato di 705 kg nella variante van.

La nuova batteria da 40 kWh offre il 60% di autonomia in più rispetto alla versione precedente, con una percorrenza fino a 200 km nel ciclo combinato e fino a 301 km nel ciclo urbano secondo il ciclo di omologazione WLTP.

Il Nissan e-NV200 - che insieme alla Leaf fa parte della roadmap strategica Nissan Intelligent Mobility - offre diverse soluzioni per la ricarica; oltre a quella domestica con presa standard, i clienti possono usare una wall box con il carica batterie di bordo da 7 kW o infine utilizzare le colonnine di ricarica rapida per passare dal 20% all’80% della carica in soli 40-60 minuti.