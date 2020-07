ReStartApp, c'è tempo fino al 17 aprile per candidarsi

È aperto il bando per ReStartApp 2020, il Campus di incubazione e accelerazione per le giovani imprese del territorio appenninico italiano, promosso e realizzato da Fondazione Edoardo Garrone (www.fondazionegarrone.it) in collaborazione con Fondazione Aristide Merloni (www.fondazione-merloni.it).

Mettere le giovani generazioni al centro del rilancio e dello sviluppo sostenibile delle Terre Alte, sostenendo la nascita di nuove attività imprenditoriali in Appennino è l’obiettivo dell’iniziativa.

Inizialmente previsto per l’estate 2020, il Campus residenziale gratuito si terrà a Fabriano (AN) dal 14 settembre al 26 novembre 2020, con una pausa dal 17 al 25 ottobre. Potranno partecipare 15 giovani di età inferiore ai 40 anni, in possesso di idee d’impresa e startup innovative nelle filiere produttive tipiche della montagna: agricoltura, gestione forestale, allevamento e agroalimentare, turismo, artigianato e cultura, manifattura e terziario.

La Call for Ideas è disponibile online sul sito www.fondazionegarrone.it nella sezione 'Bandi'. Per candidarsi c’è tempo fino a venerdì 17 aprile 2020.

In 10 settimane di formazione, i partecipanti avranno la possibilità di acquisire e perfezionare conoscenze e competenze per l’avvio di imprese attive in ambito montano e mettere a punto un Business Plan della propria idea imprenditoriale. Il programma prevede attività di didattica frontale, laboratorio di creazione d’impresa, esperienze, testimonianze, casi di successo e un viaggio-studio in una destinazione montana italiana che si distingue nel panorama internazionale grazie a iniziative e progetti di rilancio economico, sociale e ambientale.

Al termine dei lavori del Campus è prevista una fase di supporto e consulenza a distanza condotta dai docenti per aiutare i partecipanti nella stesura definitiva del proprio Business Plan. Per agevolare la realizzazione dei tre migliori progetti, selezionati da una Commissione di valutazione appositamente costituita, Fondazione Edoardo Garrone metterà a disposizione tre premi per un valore complessivo di 60.000 euro. Grazie al contributo dei partner, sono previsti ulteriori incentivi per la concretizzazione delle idee di impresa. Ai progetti ritenuti particolarmente meritevoli sarà dedicato un servizio di consulenza gratuito post Campus per un anno.

ReStartApp 2020 è ideato e promosso da Fondazione Edoardo Garrone, impegnata dal 2014 in un’opera di rivitalizzazione della montagna rafforzando le capacità imprenditoriali e progettuali dei giovani, che ha trovato in Fondazione Aristide Merloni un partner che condivide visione, valori e impegno a favore dello sviluppo economico e sociale dell’Appennino.

A validare la formula, una crescente rete di partner, quali Fondazione Symbola, Legambiente, Uncem, Alleanza Mobilità Dolce, Club Alpino Italiano (Cai), Fondazione Cima, Banca popolare Etica, Open Fiber, Tiscali, Federbim, Federforeste e Pefc Italia.