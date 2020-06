Agon (L'Oréal): "Sfida climatica senza precedenti, c'è urgenza assoluta ad agire"

BEST PRACTICES

Jean-Paul Agon

"C'è un'urgenza assoluta ad agire" per far fronte alle sfide climatiche senza precedenti. "E le imprese possono farlo. Non è una costrizione o una minaccia. Anzi è una formidabile opportunità". Ad affermarlo è il Ceo di L'Oreal, Jean-Paul Agon che oggi nel corso di una conferenza stampa ha illustrato il nuovo piano di sviluppo sostenibile del gruppo.

"La trasformazione sostenibile di L'Oreal entra in nuova era. Il pianeta oggi è confrontato a delle sfide senza precedenti. E' cruciale accelerare i nostri sforzi per permettere all'umanità di vivere in un ambiente sicuro. Noi lo facciamo alla nostra dimensione, con le nostre attività ma anche dando un contributo alla società nel suo insieme", sottolinea ancora Agon.

"Sappiamo che i più grandi challenge sono ancora di fronte a noi e L'Oreal resterà fedele alla sua ambizione: agire nel pieno rispetto dei limiti del pianeta", sottolinea Agon.