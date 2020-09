Gruppo Cap lancia Let's green!, concorso che premia le buone pratiche

Risparmio idrico ed energetico, raccolta differenziata e buone pratiche quotidiane: se le azioni green rientrano nell’elenco delle priorità quotidiane è il momento di partecipare a Let’s Green!, il concorso che ha l’obiettivo di diffondere e premiare le buone pratiche di sostenibilità. Ideato e promosso da Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città Metropolitana di Milano, Let’s Green! è un’iniziativa che combina un concorso online con un roadshow ricco di laboratori a tema per grandi e piccoli e proposto per promuovere l’attenzione e il rispetto per l’ambiente.

“Sostenibilità è la parola chiave che definisce l’impegno di Gruppo Cap nel fornire ogni giorno acqua di ottima qualità, servizi di depurazione e fognatura in linea con i più avanzati standard di tecnologia internazionali e modelli di sviluppo del territorio che adottino la logica dell’economia circolare - afferma Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap - Stiamo lavorando perché la cultura dell’ambiente diventi una scelta quotidiana, la scelta di tutti. Vogliamo premiare comportamenti e pratiche reali che entrino a far parte del Dna dei cittadini. Dunque, cosa aspettiamo? Let’s Green!”.

Dal 17 al 30 novembre Let’s Green! offrirà agli oltre 2 milioni di cittadini, alle scuole e alle associazioni dei 132 Comuni della Città metropolitana di Milano e agli Istituti scolastici dei Comuni soci di Gruppo Cap delle province di Monza e Brianza e Pavia, la possibilità di vincere tanti premi green semplicemente dimostrando il proprio impegno nei confronti dell’ambiente. Scopo dell’iniziativa è quello di premiare il “Comune più green” attraverso le buone pratiche dei suoi cittadini, delle sue associazioni e delle scuole che lo popolano.

Per partecipare basterà andare sul sito letsgreen.gruppocap.it e raccontare le proprie pratiche o i progetti (a seconda delle categorie di appartenenza) più “eco-friendly”. Ogni testimonianza green consentirà ai Comuni di accumulare punti, mentre tutti coloro che parteciperanno, oltre che contribuire alla vittoria del proprio Comune, avranno la possibilità di vincere migliaia di premi non solo belli, ma utili allo sviluppo sostenibile del territorio: dalle auto a biometano alle bici elettriche, dall’erogatore dell’acqua alla casa dell’acqua e contributi in euro per gli istituti scolastici, finalizzati alla realizzazione di laboratori scientifici o alla ristrutturazione.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione di LifeGate, media partner del progetto, e Legambiente Lombardia, nel ruolo di partner scientifico. Entrambi saranno chiamati a giudicare la serietà e l’efficacia delle pratiche virtuose dei partecipanti insieme a Gruppo Cap.

Il contest è destinato a tre categorie distinte: cittadini, scuole e associazioni, comuni. Cittadini: per partecipare basta registrarsi sul sito ufficiale del contest letsgreen.gruppocap.it, affrontare diverse prove per accumulare punti sia per sé stesso che per il proprio Comune. Tra tutti i cittadini partecipanti che si saranno aggiudicati 3 goccioline (il massimo del punteggio) saranno estratti i vincitori del contest. In palio un’auto a biometano, una bici elettrica e 10 gasatori domestici, per avere l’acqua frizzante in casa in ogni momento.

Scuole e associazioni: per partecipare al contest dovranno iscriversi sul sito letsgreen.gruppocap.it e presentare rispettivamente progetti didattici (scuole) buone pratiche di sostenibilità svolte durante le proprie attività (associazioni) che saranno valutati da una giuria di esperti composta da rappresentanti di Gruppo Cap, di LifeGate e di Legambiente. Possono partecipare alla sfida anche le scuole che hanno sede nei Comuni soci di Gruppo Cap tra le province di Pavia e Monza e Brianza. Per le associazioni della Città metropolitana di Milano, in palio un’auto a biometano, 2 bici elettriche e un kit da 500 borracce. Per le scuole che hanno sede nei 132 Comuni del territorio sono previsti un contributo per la realizzazione di un laboratorio scientifico, un erogatore di acqua potabile e 4 kit da 500 borracce; un secondo contributo per il laboratorio sarà destinato ai Comuni soci di Pavia e Monza e Brianza, insieme a una fornitura di carta e 3 stampanti.

I Comuni saranno in gara per conquistare sia i premi che il riconoscimento di territorio più sostenibile grazie ai punti raccolti dai propri cittadini dalle famiglie, dalle scuole e associazioni del territorio che consentiranno di accumulare punti, in base alla percentuale di partecipazione e in relazione al totale degli abitanti, e scalare la classifica generale, fino a conquistare il titolo di “Comune più green”.

A ogni Comune verrà inoltre data la possibilità di guadagnare una maggiorazione del 10 per cento sul punteggio della classifica finale, promuovendo l’iniziativa sul proprio sito. In palio la piantumazione di alberi per popolare le aree verdi, un contributo per la ristrutturazione di un edificio pubblico e una casa dell'acqua.

I premi infatti andranno a beneficio dei cittadini e dei Comuni, che avranno un ruolo fondamentale nel far conoscere il più possibile l’iniziativa. Il concorso Let’s Green! è valido dal 17 settembre, giorno in cui andrà online il sito, al 30 novembre 2020. Per iscriversi e leggere nel dettaglio il regolamento, consultare il sito: letsgreen.gruppocap.it.

Il contest di Let’s Green! sarà accompagnato da un roadshow di 4 tappe che partirà il 26 settembre Paderno Dugnano (Parco Toti) e proseguirà poi il 10 ottobre a Pioltello (Bosco della Besozza), il 17 ottobre a Rozzano (Parco Comunale), per finire il 31 ottobre ad Abbiategrasso.

A partire dalle 10.30 fino alle 17.00, durante la giornata di sabato si alterneranno laboratori dedicati a grandi e piccoli con lo scopo di condurre i partecipanti alla scoperta dei valori della sostenibilità e dell’ambiente. Dall’appuntamento della mattina con i laboratori creativi dedicati ai più piccoli fino ai workshop di Urban Farming e agli incontri sulle virtù della raccolta differenziata organizzati da Legambiente. In più tanti sostenibili gadget per tutti i partecipanti, partendo dal bio-fertilizzante prodotto da Gruppo CAP, toccasana per piante e orti.

Per rispettare le regole di distanziamento sociale e disinfezione, tutti i laboratori, prevedono un numero limitato di persone.