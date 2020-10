Natale 2020, Tonitto 1939 lancia il panettone sostenibile

Non è Natale senza panettone e per il 2020 arriva anche quello sostenibile. A pensarci è l'azienda ligure, Tonitto 1939 che ha scelto di realizzare il tipico dolce natalizio in chiave moderna. Nasce infatti il panettone artigianale con gelato al cioccolato prodotto in partnership con Altromercato, la principale realtà di Commercio Equo e Solidale in Italia, che fornisce zucchero equosolidale.

Il panettone con gelato al cioccolato è un prodotto made in Italy, fatto a mano e realizzato all’interno dello stabilimento di Campi a Genova, attraverso l’utilizzo di energia solare. grazie l’utilizzo di energia solare. "Da tre generazioni ricerchiamo l'eccellenza nel creare gelati italiani di qualità. Il nostro impegno inizia dalle materie prime e prosegue con innovazione costante, per regalare a tutti un momento unico di felicità - sottolinea Luca Dovo, ad Tonitto 1939 -. Abbiamo puntato su questo prodotto anche per provare a destagionalizzare il gelato, sempre legato alla stagione calda, mantenendo comunque la tradizione del Natale".