Cattolica Assicurazioni presenta Bilancio di sostenibilità 2018

Immagine di archivio (Fotolia)

Integrità, coesione, coraggio di fare e di imparare, meritocrazia, orientamento al risultato. Sono i cinque capitoli della “Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario” (Dnf) del Gruppo Cattolica Assicurazioni, presentata in occasione dell’undicesima tappa del Giro d’Italia del Salone della Csr e dell’Innovazione sociale.

“Siamo partiti lo scorso anno - dichiara Emanuela Vecchiet, direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali di Cattolica Assicurazioni - con l’obiettivo di dare una disclosure trasparente ed esaustiva delle attività di sostenibilità del Gruppo. Questa Dnf è un segno tangibile del patto sociale che abbiamo stretto con i nostri stakeholder: i valori di Cattolica, radicati nella Dottrina Sociale della Chiesa, sono l’humus nel quale si innestano tutte le attività della Compagnia ed esplicitano il legame con il territorio nel quale operiamo”.

Con la Dnf 2018, redatta in conformità ai “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards”, i principi più diffusi in ambito internazionale, il Gruppo Cattolica conferma l’impegno a recepire e incorporare le best practice e la filosofia della sostenibilità in un’attività di Corporate Social Responsibility in grado di coinvolgere in misura crescente ogni livello dell’organizzazione e di favorire la diffusione della cultura della sostenibilità e un’innovazione sempre più responsabile, avendo quale punto di riferimento costante gli stakeholder aziendali e i territori in cui opera.

La Dnf, anche nota come Rapporto di sostenibilità, amplia e migliora il lavoro intrapreso con il primo documento pubblicato lo scorso anno da Cattolica Assicurazioni e rappresenta con maggiore dettaglio le iniziative intraprese, gli obiettivi delineati e i progressi realizzati.

I capitoli della Dnf raccontano Cattolica partendo dai cinque valori della Compagnia (integrità, coesione, coraggio di fare e di imparare, meritocrazia, orientamento al risultato) che differenziano la Compagnia nel suo modo di essere e di operare, anche in ambito Csr. Una narrazione per macro tematiche che pongono di volta in volta l’accento sull'Esg Investing, servizio al cliente, legame con la comunità e il territorio, risorse umane, risultati economici e l’ambiente, con relativo focus su Ca’ Tron, la più vasta tenuta agricola a corpo unico del Veneto.