Poste Italiane aderisce al Progetto Platoon

Poste Italiane ha aderito al Progetto Platoon con i fondi della Commissione europea, per il programma Horizon 2020 per la ricerca e l'innovazione. I tecnici certificati Ege (Esperti Gestione Energetica) dell’azienda potranno avvalersi della piattaforma Platoon, che punta ad ottimizzare in tempo reale l’utilizzo e la gestione delle risorse energetiche attraverso soluzioni scalabili, replicabili e sicure che contribuiscono ad incrementare il consumo di energie rinnovabili, usando sistemi di calcolo e di analisi distribuiti su più elaboratori.

Poste sarà partner del progetto con cinque milioni di metri quadri di superficie tra centri di distribuzione per la logistica, uffici postali e sedi direzionali. Un progetto che coinvolge altri otto Paesi europei, anche per le costanti azioni a sostegno della salvaguardia dell’ambiente e per la decarbonizzazione degli immobili. 16 gli edifici del Comune di Roma individuati per testare il meccanismo di rilevazione ed analisi dei consumi energetici.

Impianti di raffreddamento e riscaldamento genereranno ulteriori dati per la piattaforma Platoon, che suggerirà interventi per ridurre la ricorrenza dei guasti, migliorare l’efficienza operativa e ridurre i costi di manutenzione. I dati raccolti saranno utilizzati anche per ottimizzare i consumi di luce elettrica in funzione delle dimensioni degli ambienti. Per maggiori informazioni: https://www.postenews.it/2020/09/29/poste-il-motore-che-fa-crescere-litalia-2/