Accredia pubblica il primo Rendiconto di Sostenibilità

Accredia pubblica il suo primo Rendiconto di Sostenibilità, uno strumento che misura l’impegno e la trasparenza dell’Ente Unico nazionale di accreditamento verso gli stakeholder e permette, grazie a indicatori specifici, di rendere più organiche le strategie ESG.

Il documento, in linea con la Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD (Direttiva UE 2022/2464) che mette le informazioni di sostenibilità sullo stesso piano delle informazioni finanziarie, si colloca in un contesto di crescente sensibilità delle imprese e degli enti verso le tematiche Environment, Social, Governance con la consapevolezza che l’accreditamento e le valutazioni della conformità accreditate sono uno strumento consolidato e riconosciuto per creare fiducia, promuovere l’innovazione e migliorare le prestazioni di sostenibilità.

Strategie ESG

Nel 2017 Accredia ha revisionato i principi e i requisiti del proprio Codice Etico e di Condotta, rivolto a tutti i dipendenti, ai collaboratori e ai componenti degli organi sociali, introducendo i temi ambientali, sociali e aziendali. Scopo del rendiconto di sostenibilità vuole essere anche la resa più organica delle strategie ESG già in essere, dando loro maggiore risalto nell’ottica degli obiettivi internazionali dell’Agenda ONU 2030.

Misurare e comunicare

L’analisi delle attività di Accredia sulle dimensioni della sostenibilità ESG, concepite come perimetro delle dimensioni attraverso le quali leggere le interrelazioni tra quanto e come si produce e quanto e come si consuma, ha condotto alla selezione di un elenco di indicatori riferiti al Global Reporting Initiative (GRI), integrati con indicatori specifici, statici e periodici, mentre i provvedimenti europei hanno rappresentato le linee guida per l’elaborazione e l’articolazione dei contenuti.

Uguaglianza di genere

Il bilancio di sostenibilità si pone anche come valido strumento per evidenziare l’adozione di politiche in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo supportando la conformità alle disposizioni del Codice delle pari opportunità.

Processo di rendicontazione

La redazione del rendiconto di sostenibilità è stata ispirata dalla valutazione delle implicazioni delle attività di Accredia in termini di sviluppo sostenibile così come definite nello Statuto ST-00:

Con l’approvazione della Direzione e del Comitato di Indirizzo e Garanzia sono state individuate le risorse interne al fine di avviare i lavori con la visione strategica di predisporre uno strumento che negli anni può rendere conto con maggior dettaglio dell’apporto che le attività di Accredia possono fornire in termini di sviluppo sostenibile alla società. È stata svolta un’approfondita analisi della documentazione disponibile a livello di Governance, come i verbali del Comitato per l’Attività di Accreditamento, le Relazioni annuali e il Documento di programma di Accredia, espressione degli Organi dell’Associazione e dei Dipartimenti dell’organizzazione. Al fine di garantire maggiore trasparenza nel processo di rendicontazione, in linea con i requisiti del GRI, sono stati valutati tutti gli aspetti che, come registrati nella documentazione consultata, rappresentano le indicazioni che i rappresentati delle parti interessate, tra cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le altre pubbliche amministrazioni socie, le università, gli enti di normazione, i soggetti accreditati, le imprese, i dipendenti, e i cittadini, hanno espresso sui tavoli di Accredia. Gli aspetti individuati sono stati raggruppati in otto ambiti omogenei a cui sono stati associati gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 2030 (SDGs), rispetto ai quali, secondo una riflessione interna, gli stessi possono maggiormente contribuire al miglioramento.

In dettaglio, gli indicatori toccano aspetti come la digitalizzazione del processo di accreditamento, la crescita responsabile verso lo sviluppo sostenibile, attraverso l’accreditamento degli organismi di valutazione di conformità, la valorizzazione dell’accreditamento e il suo utilizzo in nuovi ambiti e con nuove convenzioni, gli accordi e i protocolli d’intesa con la PA, le attività internazionali e la gestione dei processi interni.

Il rendiconto di sostenibilità vuole rendere “condiviso l’impegno dell’Ente Unico nazionale di accreditamento al servizio della collettività, declinandolo e misurandolo secondo i principali valori dello sviluppo sostenibile”, così il presidente di Accredia, Massimo De Felice. Fine ultimo del documento permettere nel tempo di monitorare la coerenza tra quanto programmato e quanto operativamente realizzato.