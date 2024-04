G7, Pichetto: "Clima tra Paesi molto buono, nucleare? Lo stiamo portiamo avanti"

G7 Clima, Ambiente ed Energia: il Ministro Gilberto Pichetto Fratin presente alla sede Italgas di Torino per una due giorni dedicata in particolare ai temi della neutralità carbonica. Priorità del vertice, percorso per la decarbonizzazione e nucleare di quarta generazione alcuni dei temi trattati. “Vi sono molte convergenze e limature tra le posizioni dei diversi Paesi, che rispecchiano la realtà rispetto alle condizioni energetiche dei vari Paesi, ma il clima è molto buono” commenta il Ministro Pichetto Fratin.