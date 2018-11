E' Made in Italy il primo bikini in plastica riciclata

Di cosa sono fatti i costumi da bagno? Di poliestere e nylon, ovvero derivati dal petrolio. E ogni anno solo in Europa, per soddisfare le vendite di costumi, servono 10mila camion di petrolio che potrebbero invece essere sostituiti dalla plastica riciclata. L'idea è di una start up, Emersum, che ha messo a punto un sistema per realizzare costumi da bagno senza impiegare altro petrolio, ma un filo riciclato dalle bottiglie di Pet (non solo d’acqua: quest’anno ha riciclato in Italia 340mila bottiglie di detersivo per piatti).

Bene anche per la risorsa idrica, visto che per 1 kg di poliestere riciclato servono solo 30 litri di acqua contro i 20.000 litri necessari per 1kg di cotone. La prima collezione in serie limitata di Emersum si chiama “Caipirinha swimwear”, e si ispira alle forme e ai colori della canna da zucchero e del lime, ingredienti del famoso cocktail brasiliano.

Prodotto tutto Made in Italy: tessitura, finissaggio e stampa dei costumi avvengono nel distretto del beachwear di Como; cucitura e design dei modelli sono affidati ad altre aziende italiane (tra Lazio e Lombardia) che realizzano costumi per famose case di moda italiane e internazionali. Tutta la filiera Emersum è certificata Oeko-Tex (che verifica la presenza di sostanze nocive sulla base di standard internazionali), i tessuti sono risultati compatibili per i capi considerati generalmente più a rischio, l'intimo e i vestiti per i bambini sotto i 36 mesi.

Le fibre sintetiche non riciclate rappresentano i due terzi del consumo globale, soprattutto nei settori di abbigliamento che richiedono proprietà tecniche dei tessuti ma anche le tendenze di moda. Ma il mercato si aspetta una forte transazione verso l’impiego del tessuto riciclato che è in linea con tutte le normative avanzate in termini ambientali.