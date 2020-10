'Heroes never sleep', eroi locali che difendono la sostenibilità

A Genova, Giacomo ha aperto un barbershop in cui forma e offre lavoro a ragazzi con storie difficili alle spalle; a Palermo, Nicoletta con il suo 'Cuoche Combattenti' dà un’occasione di riscatto imprenditoriale alle donne vittime di violenze domestiche; e poi c’é Elvio che con l’iniziativa 'Adotta una mucca' promuove la produzione responsabile a San Pietro di Cadore. Ma ci sono anche Betta, che a Milano combatte l’inquinamento con un dispositivo che purifica l’aria, e Alberto, che ha creato una squadra di calcio composta da richiedenti asilo per stimolare l’inclusione nel quartiere di Pietralata a Roma.

Sono queste alcune delle storie di persone comuni, e per questo ancora più straordinarie, protagoniste di Heroes Never Sleep, che mira a far conoscere e approfondire i 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile attraverso interviste video e fotografiche in uno stile creativo e fresco.

“Sono oltre 30 le esperienze di eroi locali che abbiamo raccontato sui canali Facebook e Instagram di Heroes Never Sleep e che, da oggi, saranno disponibili anche sul nuovo sito, www.heroesneversleep.com, un contenitore non solo di storie ma anche di approfondimenti e risorse utili sugli Obiettivi" raccontano Adriana Bianco e Ilaria Capocci, Global Shapers Roma Hub, coordinatrici di Heroes Never Sleep.

“Con Heroes Never Sleep vogliamo ispirare le giovani generazioni ad abbracciare stili di vita sostenibili e diventare a loro volta promotori di comportamenti virtuosi". “Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, sottoscritti nel settembre 2015 dai 193 Paesi membri dell’Onu, possono sembrare distanti dalla nostra quotidianità e si può pensare che solo i governi possano lavorare per raggiungerli” proseguono Adriana e Ilaria.

“Ma non è così: ognuno di noi può essere un ‘Local Hero’, contribuendo al loro raggiungimento all’interno della propria comunità, grande o piccola che sia.” Da oggi chiunque vorrà potrà candidare il proprio eroe locale o presentare il proprio progetto inviando una segnalazione sul sito di Heroes Never Sleep. Heroes Never Sleep è un’iniziativa ideata e promossa dagli Hub Italiani dei Global Shapers nello specifico quelli delle città di Roma, Milano, Venezia, Genova, Torino, Palermo e Firenze, con il supporto del Gruppo Lavazza.

I Global Shapers sono un'organizzazione di giovani sotto i 30 anni, nata nel 2011 per iniziativa del World Economic Forum, con hub in oltre 400 città in tutto il mondo. In Italia sono presenti in nove città (Trento e Bari oltre alle già citate) e sono volontari con competenze diverse, che svolgono lavori differenti e provengono da varie zone geografiche: tutti però uniti dal desiderio comune di plasmare il presente e migliorare il futuro per costruire un mondo più pacifico e inclusivo.