Un nuovo concetto di leadership aziendale capace di far evolvere l’organizzazione, guidandola attraverso un sistema valoriale che metta al centro l’individuo, l’ambiente, la società nel suo complesso. Valeria Palombini, Human Capital Solutions Director, Partner & Board Member di Glasford International Italy, racconta a SostenibileOggi.it la necessità delle aziende di diventare pienamente inclusive, aperte e sostenibili, grazie ad una leadership attenta alle diversità, capace di potenziare team effectiveness, competitività ed engagement dei collaboratori, per rispondere efficacemente ai mutamenti del mercato.

Come si coniugano lo sviluppo sostenibile e l’evoluzione della leadership aziendale? "Innanzitutto, agendo come Role Model. L’evoluzione sociale e tecnologica porta a ripensare l’organizzazione e i suoi processi e a rimettere al centro le proprie persone nella ridefinizione del proprio purpose. Esso deve essere coerente con gli obiettivi strategici dell’azienda, allineando business model e assetto organizzativo, ed è importante comunicarlo efficacemente all’interno e all’esterno dell’organizzazione. A renderlo concreto contribuiscono i leader, chiamati ad agire come Role Model e a rendere i valori tangibili attraverso i comportamenti e le azioni quotidiane".

