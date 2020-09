'La favola del riciclo', dalla realtà virtuale al libro

Un progetto educativo tra scienza e nuove tecnologie. Waste Travel 360°, programma di realtà virtuale applicata all'economia circolare approdato in tante scuole italiane, oggi diventa anche una pubblicazione 'La favola del riciclo: L'economia circolare, un gioco da ragazzi'.

Il progetto è realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo ed in collaborazione con alcuni dei più importanti Consorzi di Filiera quali Cial per l’alluminio, Comieco per carta e cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio oltre al Cdcnpa (Centro di Coordinamento Pile e Accumulatori), Cic-Consorzio Italiano Compostatori, Conau (abiti usati), Cobat (batterie usate), Greentire (penumatici) e Conou (oli minerali usati).

Waste Travel 360°, nato per far capire alle nuove generazione il valore del rifiuto inteso come risorsa, proseguirà anche il prossimo anno scolastico il suo tour nelle scuole proprio con il supporto della pubblicazione 'La favola del riciclo: L'economia circolare, un gioco da ragazzi'.

Il libro è accompagnato dalla prefazione di Salvatore Micillo, sottosegretario all'Ambiente con delega all’educazione ambientale, e contiene tutti i risultati del 2018 con i commenti degli studenti raccolti durante il tour nella Penisola dello scorso anno.

La pubblicazione sarà distribuita gratuitamente ai Consorzi di filiera, alle scuole e tutti coloro che hanno fatto parte di questa esperienza.

"Waste Travel 360° ha il patrocinio del ministero dell’Ambiente perché sosteniamo tutte quelle iniziative che lavorano con noi alla diffusione di una sensibilità ambientale nuova - spiega Micillo - La tecnologia può essere uno strumento meraviglioso e in questo caso ci dà la possibilità, attraverso la Virtual Reality, di accompagnare i bambini in impianti all’avanguardia dove si può quasi toccare con mano la differenza tra un rifiuto correttamente gestito e quella che siamo soliti considerare volgare spazzatura. Così la raccolta differenziata ed il rispetto dell’ambiente diventano materia di studio con lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare le buone pratiche ai giovanissimi".

"Il progetto è nato dall’esigenza di educare i giovani alla cultura del riciclo, portandoli in un mondo di immagini e nozioni più adatto al loro linguaggio di nativi digitali - dichiara Filippo Bernocchi, presidente Ancitel Energia e Ambiente - È il mondo della trasformazione della materia a fine vita, del ciclo vitale di un prodotto, destinato quasi mai ad esaurirsi ma a prendere forme diverse. È il mondo della scienza, delle conoscenze e delle nuove tecnologie. Creando strumenti fluidi, facili e non retorici puntiamo quindi ad accelerare il processo di raggiungimento degli obiettivi di legge stabiliti dall’Unione Europea: entro il 2050 niente sarà più destinato allo scarto e ogni oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo".

Waste Travel 360° è un viaggio virtuale negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Composto da immagini a 360°, navigabili da tutti i dispositivi, permette ai bambini di compiere una visita immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, interagendo direttamente con i materiali, dall’alluminio alla carta, dalle pile all’organico dai Raee agli oli usati. Il viaggio negli impianti è accompagnato dalla figura virtuale del rapper Blebla in veste di supereroe.

Waste Travel 360° è stato accompagnato da un tour in tutta Italia che dal 2017 ad oggi ha coinvolto 50mila studenti.