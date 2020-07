Giugno 2019 da record: è il più caldo mai registrato

(Fotolia)

La temperatura media europea di giugno è stata la più alta mai registrata. I dati forniti da C3S, il servizio realizzato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto dell'Unione Europea, mostrano che la temperatura del mese è stata 2ºC superiore alla media rilevata nello stesso periodo di riferimento tra il 1981 e il 2010, più alta di circa 1°C rispetto al precedente record di giugno 1999 e circa 1°C sopra la tendenza registrata negli ultimi decenni.

In una vasta zona continentale dell’Europa occidentale è stato registrato un fine mese insolitamente caldo. Le temperature sono state al di sopra della norma di 6-10°C in gran parte della Francia e della Germania, del Nord Italia, della Svizzera, dell’Austria e della Repubblica Ceca. A livello globale, la temperatura media nel mese di giugno 2019 è stata anche la più alta mai rilevata, essendo superiore di circa 0,1ºC al valore più elevato annunciato nel 2016.

I dati storici mostrano che la temperatura media europea di giugno 2019 è stata di circa 3ºC più alta rispetto agli ultimi 150 anni o oltre. “Sebbene le temperature locali siano state più alte o più basse di quelle previste, i nostri dati mostrano che le temperature dell’Europa sudoccidentale sono state insolitamente alte durante l’ultima settimana di giugno - spiega Jean-Noël Thépaut, Head of the Copernicus Climate Change Service - Anche se si tratta di un fenomeno eccezionale, è probabile che assisteremo a più eventi di questo tipo in futuro a causa del cambiamento climatico”.