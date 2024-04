Nella cornice della Milano Design Week 2024, Nespresso ha lanciato la nuova capsula di caffè compostabile certificata da TUV Austria come “OK INDUSTRIAL compost”. Le nuove capsule, retrocompatibili con il sistema Nespresso Original, sono realizzate con l’82% di polpa di carta e vengono lanciate in Italia come primo paese dopo il progetto pilota in Svizzera a Francia nel 2023.