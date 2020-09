Honda, a filiale Italia Oscar della Sostenibilità 2019 per impegno green

La consegna del premio a Honda Italia

Honda Motor Europe Italia è stata premiata con l'Oscar della Sostenibilità nella settima edizione del Premio 'Vivere a Spreco Zero', promosso dalla campagna Spreco Zero di Last Minute Market, dal Ministero dell’Ambiente e dall’Università di Bologna.

Nella categoria “Mobilità Sostenibile”, la filiale italiana della casa giapponese è stata premiata grazie agli straordinari e innovativi piani di sviluppo portati avanti dalla casa giapponese per realizzare la piena elettrificazione dei suoi principali modelli in Europa entro il 2022.

Si tratta - ricorda Honda - di "sforzi industriali che intendono rispondere con tempestività ai profondi cambiamenti in atto nel mercato automotive e alle nuove preferenze dei consumatori sempre più sensibili al tema della mobilità green e sostenibile". A suscitare il vivo interesse della giuria è stata, in particolare, la 'Honda e', la nuovissima auto 100% elettrica sviluppata dalla Casa di Tokyo per il mercato europeo. La nuova city car elettrica verrà introdotta sul mercato italiano nella prossima primavera, e guiderà il processo di elettrificazione di Honda in Europa.